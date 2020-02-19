30 лет «Фотошопу»: Adobe отметила юбилей новыми функциями

Ровно 30 лет назад, 19 февраля 1990 года, появилась первая версия Photoshop для компьютеров Apple Macintosh. Это самый популярный графический редактор, который позволяет обрабатывать фотографии, создавать иллюстрации и графику. Например, первые версии «Фотошопа» использовал режиссер Джейс Кэмерон для графики в фильме «Бездна».
До 2013 года компания Adobe раз в несколько лет выпускала масштабные обновления Photoshop с новыми функциями. Например, в Photoshop CS2 появилась «Восстанавливающая кисть», которую используют для решуши фотографий и другиз задач. С 2013 года редактор выходит в рамках онлайн-сервиса Creative Cloud — Photoshop продается по подписке и постепенно обновляется.
При этом за все годы интерфейс редактора практически не изменился. У него появились дополнительные меню, кнопки, функции, но макет приложения остался таким же, как и 30 лет назад.
Вот как выглядел первый «Фотошоп»:
В честь 30-летия Adobe добавила в Photoshop несколько улучшений — например, улучшили функцию автоматической заливки с учетом содержимого, добавили темную тему для MacOS и новые инструменты для iPad-приложения.
Посмотрите, какие работы создают с помощью «Фотошопа» сегодня:
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