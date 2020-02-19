8 способов сохранить фото из Instagram

19 февраля 2020

Рассказываем, как скачать фото стандартными средствами, а также при помощи сторонних программ, онлайн-сервисов и расширений для браузера.

В социальной сети Instagram основной контент — фотографии. Но к сожалению, их нельзя просто взять и загрузить. Тем не менее есть несколько способов сохранить любую фотографию к себе на смартфон или компьютер.

Фото: MacPaw

Как сохранить все фото из своего аккаунта

Если вам нужно сохранить все фото из своего аккаунта, то такая возможность есть. Зайдите в настройки аккаунта, выберите «Конфиденциальность и безопасность» и запросите архив с данными. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале «Как сделать резервную копию аккаунта в соцсетях “ВКонтакте”, “Одноклассники”, Instagram и Facebook».

Скриншот

Самый простой способ сохранить изображение из Instagram на смартфоне — сделать снимок экрана. На любом современном смартфоне это делается за секунду. Причем будет неважно зашли вы на веб-версию или просматриваете ленту через приложение.

На компьютере это, возможно, не самый лучший вариант, однако тоже работает и в определенных случаях будет даже проще. О том как сделать скриншот вы можете прочитать в наших материалах «Как сделать скриншот на Android, iOS и Windows Phone» и «Как сделать скриншот на компьютере с Windows 10».

Адресная строка

Способ подойдет для компьютера и смартфона, если заходить через браузер. Но пользоваться им на смартфоне не очень удобно, так что это скорее дополнительная возможность, нежели основной способ.

Все, что нужно сделать — добавить к адресу фотографии следующий текст media? size=l и перейти по ссылке. Откроется окно, в котором фотография будет представлена в обычном виде. Можно кликнуть на ней правой кнопкой мыши и сохранить.

Обратите внимание, что иконка Instagram изменилась на Facebook

Исходный код страницы

Это универсальный метод, который работает не только в Instagram, но и других сайтах, где нельзя сохранить фото обычным способом. Находясь на нужной странице, кликните правой кнопкой мыши и вы контекстном меню выберите пункт «Просмотр кода страницы», «Исходный код страницы» или «Исходный текст страницы» в зависимости от браузера. Кроме того, можно использовать сочетание клавиш Ctrl + U.

Если картинок в коде много, то можно ошибиться и выбрать не ту

Когда откроется окно с кодом страницы, нажмите Ctrl + F и наберите .jpg. Таким образом, вы найдете изображение. В нашем случае нужная картинка идет самой первой. Скопируйте весь текст, расположенный в кавычках, и вставьте в адресную строку. Откроется изображение, которое уже можно сохранить через правый клик.

Расширение для браузера

Тоже простой способ, но, очевидно, потребует установки расширения. Предложений по запросу выскакивает довольно много. Как всегда, обращайте внимание на количество пользователей и отзывы.

Мы установили расширение «Загрузка фото с Инстаграм + Директ»

После установки расширения на каждой фотографии появится значок сохранения. Нажмите его и фотографию можно будет сохранить на жесткий диск.

Онлайн-сервисы

Как обычно, для скачивания онлайн-контента существуют и онлайн-сервисы, например, instagrab.ru, instagrabber.ru и ru.savefrom.net. Они все работают по одному принципу: нужно вставить ссылку и можно скачивать фото. К слову, работает это и через мобильный браузер.

Программа 4K Stogram

Для Windows, Mac или Linux можно воспользоваться бесплатной программой 4K Stogram. Как и в случае с 4K Video Downloader, о которой мы писали в материале «3 способа бесплатно скачать видео с YouTube» она имеет ограничения в бесплатной версии. Однако ограничения незначительные. Их можно увидеть в нижней строке программы.

Здесь, в отличие от предыдущих вариантов, можно выкачивать целый аккаунт. Так что, такой вариант подойдет, если вы хотите сохранить сразу много фото, а не какое-то одно.

Как сохранить фото на iPhone

Для пользователей iPhone можно посоветовать еще и такой способ. Для этого не нужны никакие сторонние программы, все делается с помощью стандартных средств системы.

Вам нужно открыть фотографию в браузере Safari. Если вы просматриваете ленту в приложении, то нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Скопировать адрес ссылки».

Откройте браузер, вставьте ссылку и перейдите по ней. Далее, подержите палец на фотографии пока она не будет выделена синим цветом. Отпустите палец, чтобы появилось меню. Выберите «Скопировать».

Теперь перейдите в приложение «Заметки». Создайте новую запись и вставьте изображение, точно так же подержав палец на пустом поле. После этого нажмите на значок «Поделиться» в верхней части экрана. Прокрутите в самый конец и найдите пункт «Сохранить изображение». В итоге фото окажется в галерее.