20 лучших бесплатных нейросетей для творчества в 2024 году

В этой статье мы рассмотрим 20 лучших бесплатных нейросетей 2024, которые помогут вам раскрыть творческий потенциал.
Критерии отбора
Из всего множества нейросетей мы в первую очередь выбирали среди крупных разработок от известных компаний. Другими критериями отбора стали следующие:
- Доступность. Бесплатное использование хотя бы базового функционала.
- Функциональность. Наличие дополнительных возможностей, кроме основных.
- Удобство использования. Интуитивно понятный интерфейс и поддержка различных языков.
- Ограничения. Возможность использования без VPN и специальных настроек.
- Регистрация. Необходимость создания аккаунта для доступа к сервису.
Рейтинг топ-5 лучших нейросетей для генерации текста
Если вы профессиональный автор, копирайтер, технический писатель, интернет-маркетолог или просто пишете для удовольствия — одна из нейросетей ниже может стать вашим лучшим виртуальным ассистентом. Она даст моментальный ответ на любой вопрос, составит план будущей статьи и поможет с редактурой. Благодаря этому, в состояние потока будет войти намного легче.
1. ChatGPT
Революционный чат-бот от OpenAI. Способен генерировать тексты на различные темы, вести диалоги, отвечать на вопросы и создавать литературные произведения.
Ссылка: https://chat.openai.com/
Характеристики
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Поддержка форматирования
|Markdown, HTML и др.
|Доп. функционал
|интеграция с различными платформами
|Ограничения
|недоступна в России без VPN
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- высокое качество текста, широкий спектр тем
- Минусы
- может требовать VPN в определенных регионах
2. Copilot (Bing AI)
Copilot, известный также как Bing AI, представляет собой многофункциональную нейросеть, интегрированную в поисковую систему от Microsoft. Он может генерировать тексты, отвечать на вопросы и предоставлять информацию в различных форматах.
Характеристики
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Поддержка форматирования
|Markdown и др.
|Доп. функционал
|интегрированный поиск, генерация изображений
|Ограничения
|недоступна в России без VPN
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- интеграция в поисковую систему, разнообразие форматов выдачи
- Минусы
- ограничения на использование в некоторых регионах
3. Copy.ai
Инструмент, который использует искусственный интеллект для автоматизации создания маркетингового контента. Может помочь в написании электронных писем, блогов, рекламных текстов и многого другого.
Ссылка: https://www.copy.ai/
Характеристики
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Поддержка форматирования
|Markdown, HTML
|Доп. функционал
|генерация маркетингового контента
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- широкий спектр инструментов для маркетинга
- Минусы
- ограниченный функционал в бесплатной версии
4. YandexGPT
Нейросеть от «Яндекс», которая способна генерировать тексты на русском языке. Может использоваться для создания статей, новостей и других видов текстов.
Ссылка: https://ya.ru/ai/gpt-3
Характеристики
|Язык запросов
|русский
|Поддержка форматирования
|Markdown, HTML
|Доп. функционал
|генерация новостей и статей
|Ограничения
|доступен только в странах СНГ
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- специализация на русскоязычном контенте
- Минусы
- ограниченное использование за пределами России
5. GigaChat
Нейросеть, которая предлагает решения для автоматизации диалогов и создания текстового контента. Подходит для интеграции в сторонние чат-боты и сервисы поддержки.
Характеристики
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Поддержка форматирования
|Markdown, HTML
|Доп. функционал
|интеграция с чат-ботами
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|не требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- удобство интеграции с чат-ботами
- Минусы
- ограниченный функционал в бесплатной версии
Рейтинг топ-5 лучших нейросетей для работы с изображениями
Дизайнеры и художники часто тратят много времени на поиск вдохновения и первые наброски. Сделать творческий процесс более эффективным помогут инструменты на базе искусственного интеллекта из нашей подборки. Они позволяют не только генерировать любые изображения по словесному запросу, но и редактировать их.
1. DALL-E
Нейросеть от OpenAI, которая может генерировать уникальные изображения по текстовому описанию. Способна создавать картины и арт различных стилей с практически любым содержанием.
Характеристики
|Удаление объекта
|да
|Улучшение качества фото
|да
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|разнообразие стилей
|Язык запросов
|английский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- высокое качество изображений, широкие возможности кастомизации
- Минусы
- ограниченный доступ к некоторым функциям без подписки
2. Midjourney
Инновационная нейросеть, предназначенная для создания изображений высокого разрешения. Позволяет пользователям экспериментировать с различными визуальными стилями и темами.
Ссылка: https://www.midjourney.com/home
Характеристики
|Удаление объекта
|нет
|Улучшение качества фото
|да
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|эксперименты со стилями
|Язык запросов
|английский
|Ограничения
|недоступна в России без VPN
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- генерация изображений высокого разрешения, разнообразие стилей
- Минусы
- ограниченный функционал в бесплатной версии
3. Stable Diffusion
Нейросеть, которая специализируется на создании реалистичных изображений и иллюстраций. Может быть использована для создания художественных произведений и дизайнерских концептов.
Характеристики
|Удаление объекта
|нет
|Улучшение качества фото
|да
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|фотореалистичные изображения
|Язык запросов
|английский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|не требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- создание реалистичных и детализированных изображений
- Минусы
- необходимость в понимании основ композиции для достижения лучших результатов
4. Adobe Firefly Image
Инструмент от Adobe, который использует искусственный интеллект для редактирования и создания изображений. Предлагает широкий спектр инструментов для работы с графикой.
Ссылка: https://www.adobe.com/
Характеристики
|Удаление объекта
|нет
|Улучшение качества фото
|да
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|профессиональные инструменты
|Язык запросов
|английский
|Ограничения
|требуется подписка Adobe
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- профессиональный набор инструментов, интеграция с другими продуктами Adobe
- Минусы
- требуется подписка для доступа ко всем функциям
5. Kandinsky
Нейросеть, которая позволяет создавать абстрактные и экспрессивные изображения по текстовым описаниям. Вдохновлена работами известного художника Василия Кандинского.
Характеристики
|Удаление объекта
|нет
|Улучшение качества фото
|нет
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|абстрактное искусство
|Язык запросов
|английский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|не требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- уникальный стиль генерации изображений, простота использования
- Минусы
- ограниченный набор инструментов в бесплатной версии
Рейтинг топ-5 лучших нейросетей для работы с видео
Если еще год-два назад генерация видео была скорее развлечением, то сегодня некоторые нейросети позволяют создавать полноценный материал для создания ролика. А это — настоящая находка для монтажера или моушн-дизайнера.
1. Lumen5
Сервис, который позволяет легко создавать видео для социальных сетей, обучающих материалов и корпоративных презентаций. Использует искусственный интеллект для автоматизации процесса.
Ссылка: https://lumen5.com/
Характеристики
|Удаление объекта
|нет
|Улучшение качества видео
|да
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|автоматизация создания видео
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- простота использования, широкий выбор шаблонов
- Минусы
- ограниченные возможности редактирования в бесплатной версии
2. InVideo
Онлайн-платформа для создания видео, которая предлагает множество шаблонов и инструментов для редактирования. Позволяет создавать по-настоящему профессиональные видео без дополнительных инструментов или оборудования.
Ссылка: https://invideo.io/
Характеристики
|Удаление объекта
|нет
|Улучшение качества видео
|да
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|большой выбор шаблонов
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- большое количество шаблонов, интуитивно понятный интерфейс
- Минусы
- некоторые продвинутые функции недоступны в бесплатной версии
3. DeepBrain
Платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Специализируется на автоматическом создании контента для обучения и маркетинга.
Ссылка: https://www.deepbrain.io/
Характеристики
|Удаление объекта
|нет
|Улучшение качества видео
|да
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|специализация на обучающем контенте
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- фокус на образовательном и маркетинговом видеоконтенте
- Минусы
- ограниченный функционал в бесплатной версии
4. Runway
Инструмент для творческих профессионалов. Предлагает мощные возможности машинного обучения для редактирования видео и создания визуальных эффектов.
Ссылка: https://runwayml.com/
Характеристики
|Удаление объекта
|да
|Улучшение качества видео
|да
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|машинное обучение для визуальных эффектов
|Язык запросов
|английский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- продвинутые возможности машинного обучения, широкий спектр инструментов
- Минусы
- сложность использования для новичков
5. Sora
Платформа для создания и редактирования видео. Использует искусственный интеллект для упрощения процесса создания видео и его адаптации под различные платформы.
Ссылка: https://openai.com/index/sora/
Характеристики
|Удаление объекта
|нет
|Улучшение качества видео
|да
|Работа с цветом
|да
|Доп. функционал
|адаптация под различные платформы
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- автоматизация процесса создания видео, адаптация под различные форматы
- Минусы
- ограниченные возможности редактирования в бесплатной версии
Рейтинг топ-5 лучших нейросетей для работы со звуком и голосом
Для создания роликов нужен не только видеоряд, но и звук. С этим помогут технологии синтеза речи и аудиоэффектов, а также редакторы звука со встроенными ИИ-технологиями. Они помогут с генерацией голоса, а также с его обработкой.
1. WaveNet
Технология синтеза речи, разработанная Google DeepMind. Обеспечивает естественное звучание сгенерированного голоса и высокое качество звука в целом. Для речи также можно подобрать фоновую музыку без авторских прав.
Характеристики
|Качество голоса
|высокое
|Доп. функционал
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- естественность звучания, широкий выбор голосов
- Минусы
- ограниченный доступ к некоторым функциям без подписки
2. DeepVoice
Система синтеза речи, которая может генерировать речь, почти неотличимую от человеческой. Также есть возможность настройки голоса под конкретные нужды.
Ссылка: https://deepvoice.ru/
Характеристики
|Качество голоса
|высокое
|Доп. функционал
|Язык запросов
|множество языков, включая русский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- гибкость настройки голоса, высокое качество синтеза
- Минусы
- необходимость технических знаний для настройки голоса
3. Krisp
Приложение для шумоподавления, которое использует нейросети для фильтрации фонового шума в реальном времени во время звонков и записи аудио.
Ссылка: https://krisp.ai/
Характеристики
|Качество шумоподавления
|высокое
|Язык интрефейса
|английский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- эффективное шумоподавление, улучшение качества звонков
- Минусы
- ограниченный функционал в бесплатной версии
4. Adobe Enhance Speech
Функция в Adobe Audition, которая позволяет улучшать качество голосовых записей, удаляя шумы и повышая четкость речи. Также существует в виде отдельного сервиса.
Характеристики
|Качество голоса
|улучшенное
|Доп. функционал
|Язык запросов
|английский
|Ограничения
|некоторые функции доступны только в платной версии
|Регистрация
|только в приложении
Плюсы и минусы
- Плюсы
- профессиональное улучшение звука, интеграция в Adobe Creative Cloud
- Минусы
- требуется подписка для полного доступа к функциям
5. Auphonic
Автоматизированный сервис для обработки аудио, который использует алгоритмы машинного обучения для улучшения качества звука в подкастах, интервью и других аудиозаписях.
Ссылка: https://auphonic.com/
Характеристики
|Качество голоса
|высокое
|Доп. функционал
|Язык запросов
|английский
|Ограничения
|бесплатные часы обработки ограничены
|Регистрация
|требуется
Плюсы и минусы
- Плюсы
- автоматическая обработка аудио, улучшение качества звука
- Минусы
- ограниченное количество бесплатной обработки аудио
Как правильно составить запрос нейросети для создания контента
Чтобы правильно составить запрос для создания контента с помощью нейросети, важно быть как можно более конкретным и детальным в описании того, что вы хотите получить. Вот несколько советов:
- Определите цель. Четко укажите, какой тип контента вам нужен: например, изображение, текст или музыка.
- Укажите стиль. Если это применимо, опишите стиль или тему. Например, реалистичный, абстрактный, оптимистичный, научный и т. д.
- Добавьте детали. Чем больше деталей вы предоставите, тем точнее будет результат. Укажите преобладающий цвет или используемую палитру, а также возможно форму или настроение произведения, опишите персонажей.
- Используйте референсы. Если у вас есть примеры того, что вам нравится, укажите их для лучшего понимания вашего запроса.
- Ограничения и предпочтения. Не забудьте указать любые ограничения или предпочтения, которые у вас есть относительно конечного продукта. Они сделают результат более предсказуемым.
- Итеративный подход. Не стесняйтесь просить нейросеть доработать контент. Вы можете уточнить или изменить свои инструкции в следующем сообщении, чтобы получить желаемый результат.
Сформулировав запрос с учетом этих аспектов, вы повысите вероятность получения желаемого результата от нейросети.
Вопросы и ответы
В последнем разделе даем ответы на часто задаваемые читателями вопросы, которые касаются темы нейросетей и редакторов на базе ИИ.
Что не умеют генерировать нейросети?
Нейросети не могут создавать контент, который нарушает авторские права, содержит личную информацию без согласия субъекта или противоречит этическим нормам.
Как можно зарабатывать на создании контента нейросетью?
Вы можете использовать нейросети для создания уникального контента для блогов, социальных сетей, маркетинговых материалов и других целей, которые могут приносить доход.
Можно ли использовать видео, фото и тексты, созданные нейросетью, в коммерческих целях?
Да, если контент не нарушает авторские права и соответствует лицензионному соглашению сервиса, который вы использовали для его создания.