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20 лучших бесплатных нейросетей для творчества в 2024 году

В эпоху цифровых технологий нейросети открывают новые горизонты для творчества. Они стали неотъемлемым инструментом для художников, писателей, музыкантов и дизайнеров. Мы собрали 20 лучших бесплатных нейросетей для творчества в 2024 году, разбили на категории и добавили характеристики каждой. Сохраняйте в закладки.
Критерии отбора
Текст
Изображения
Видео
Звук и голос
Как составить запрос
Вопросы и ответы
Критерии отбора
Текст
Изображения
Видео
Звук и голос
Как составить запрос
Вопросы и ответы
Еще
Различные сгенерированные изображения
Источник: Hi-Tech Mail

В этой статье мы рассмотрим 20 лучших бесплатных нейросетей 2024, которые помогут вам раскрыть творческий потенциал.

Критерии отбора

Из всего множества нейросетей мы в первую очередь выбирали среди крупных разработок от известных компаний. Другими критериями отбора стали следующие:

  1. Доступность. Бесплатное использование хотя бы базового функционала.
  2. Функциональность. Наличие дополнительных возможностей, кроме основных.
  3. Удобство использования. Интуитивно понятный интерфейс и поддержка различных языков.
  4. Ограничения. Возможность использования без VPN и специальных настроек.
  5. Регистрация. Необходимость создания аккаунта для доступа к сервису.

Рейтинг топ-5 лучших нейросетей для генерации текста

Если вы профессиональный автор, копирайтер, технический писатель, интернет-маркетолог или просто пишете для удовольствия — одна из нейросетей ниже может стать вашим лучшим виртуальным ассистентом. Она даст моментальный ответ на любой вопрос, составит план будущей статьи и поможет с редактурой. Благодаря этому, в состояние потока будет войти намного легче.

1. ChatGPT

Революционный чат-бот от OpenAI. Способен генерировать тексты на различные темы, вести диалоги, отвечать на вопросы и создавать литературные произведения.

Как пользоваться ChatGPT

Характеристики

Язык запросовмножество языков, включая русский
Поддержка форматированияMarkdown, HTML и др.
Доп. функционалинтеграция с различными платформами
Ограничениянедоступна в России без VPN
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
высокое качество текста, широкий спектр тем
Минусы
может требовать VPN в определенных регионах

2. Copilot (Bing AI)

Copilot, известный также как Bing AI, представляет собой многофункциональную нейросеть, интегрированную в поисковую систему от Microsoft. Он может генерировать тексты, отвечать на вопросы и предоставлять информацию в различных форматах.

Характеристики

Язык запросовмножество языков, включая русский
Поддержка форматированияMarkdown и др.
Доп. функционалинтегрированный поиск, генерация изображений
Ограничениянедоступна в России без VPN
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
интеграция в поисковую систему, разнообразие форматов выдачи
Минусы
ограничения на использование в некоторых регионах

3. Copy.ai

Инструмент, который использует искусственный интеллект для автоматизации создания маркетингового контента. Может помочь в написании электронных писем, блогов, рекламных текстов и многого другого.

Ссылкаhttps://www.copy.ai/

Характеристики

Язык запросовмножество языков, включая русский
Поддержка форматированияMarkdown, HTML
Доп. функционалгенерация маркетингового контента
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
широкий спектр инструментов для маркетинга
Минусы
ограниченный функционал в бесплатной версии

4. YandexGPT

Нейросеть от «Яндекс», которая способна генерировать тексты на русском языке. Может использоваться для создания статей, новостей и других видов текстов.

Характеристики

Язык запросоврусский
Поддержка форматированияMarkdown, HTML
Доп. функционалгенерация новостей и статей
Ограничениядоступен только в странах СНГ
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
специализация на русскоязычном контенте
Минусы
ограниченное использование за пределами России

5. GigaChat

Нейросеть, которая предлагает решения для автоматизации диалогов и создания текстового контента. Подходит для интеграции в сторонние чат-боты и сервисы поддержки.

Характеристики

Язык запросовмножество языков, включая русский
Поддержка форматированияMarkdown, HTML
Доп. функционалинтеграция с чат-ботами
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрацияне требуется

Плюсы и минусы

Плюсы
удобство интеграции с чат-ботами
Минусы
ограниченный функционал в бесплатной версии

Рейтинг топ-5 лучших нейросетей для работы с изображениями

Дизайнеры и художники часто тратят много времени на поиск вдохновения и первые наброски. Сделать творческий процесс более эффективным помогут инструменты на базе искусственного интеллекта из нашей подборки. Они позволяют не только генерировать любые изображения по словесному запросу, но и редактировать их.

1. DALL-E

Нейросеть от OpenAI, которая может генерировать уникальные изображения по текстовому описанию. Способна создавать картины и арт различных стилей с практически любым содержанием.

Характеристики

Удаление объектада
Улучшение качества фотода
Работа с цветомда
Доп. функционалразнообразие стилей
Язык запросованглийский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
высокое качество изображений, широкие возможности кастомизации
Минусы
ограниченный доступ к некоторым функциям без подписки

2. Midjourney

Инновационная нейросеть, предназначенная для создания изображений высокого разрешения. Позволяет пользователям экспериментировать с различными визуальными стилями и темами.

Характеристики

Удаление объектанет
Улучшение качества фотода
Работа с цветомда
Доп. функционалэксперименты со стилями
Язык запросованглийский
Ограничениянедоступна в России без VPN
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
генерация изображений высокого разрешения, разнообразие стилей
Минусы
ограниченный функционал в бесплатной версии

3. Stable Diffusion

Нейросеть, которая специализируется на создании реалистичных изображений и иллюстраций. Может быть использована для создания художественных произведений и дизайнерских концептов.

Характеристики

Удаление объектанет
Улучшение качества фотода
Работа с цветомда
Доп. функционалфотореалистичные изображения
Язык запросованглийский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрацияне требуется

Плюсы и минусы

Плюсы
создание реалистичных и детализированных изображений
Минусы
необходимость в понимании основ композиции для достижения лучших результатов

4. Adobe Firefly Image

Инструмент от Adobe, который использует искусственный интеллект для редактирования и создания изображений. Предлагает широкий спектр инструментов для работы с графикой.

Ссылкаhttps://www.adobe.com/

Характеристики

Удаление объектанет
Улучшение качества фотода
Работа с цветомда
Доп. функционалпрофессиональные инструменты
Язык запросованглийский
Ограничениятребуется подписка Adobe
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
профессиональный набор инструментов, интеграция с другими продуктами Adobe
Минусы
требуется подписка для доступа ко всем функциям

5. Kandinsky

Нейросеть, которая позволяет создавать абстрактные и экспрессивные изображения по текстовым описаниям. Вдохновлена работами известного художника Василия Кандинского.

Характеристики

Удаление объектанет
Улучшение качества фотонет
Работа с цветомда
Доп. функционалабстрактное искусство
Язык запросованглийский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрацияне требуется

Плюсы и минусы

Плюсы
уникальный стиль генерации изображений, простота использования
Минусы
ограниченный набор инструментов в бесплатной версии

Рейтинг топ-5 лучших нейросетей для работы с видео

Если еще год-два назад генерация видео была скорее развлечением, то сегодня некоторые нейросети позволяют создавать полноценный материал для создания ролика. А это — настоящая находка для монтажера или моушн-дизайнера.

1. Lumen5

Сервис, который позволяет легко создавать видео для социальных сетей, обучающих материалов и корпоративных презентаций. Использует искусственный интеллект для автоматизации процесса.

Ссылкаhttps://lumen5.com/

Характеристики

Удаление объектанет
Улучшение качества видеода
Работа с цветомда
Доп. функционалавтоматизация создания видео
Язык запросовмножество языков, включая русский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
простота использования, широкий выбор шаблонов
Минусы
ограниченные возможности редактирования в бесплатной версии

2. InVideo

Онлайн-платформа для создания видео, которая предлагает множество шаблонов и инструментов для редактирования. Позволяет создавать по-настоящему профессиональные видео без дополнительных инструментов или оборудования.

Ссылкаhttps://invideo.io/

Характеристики

Удаление объектанет
Улучшение качества видеода
Работа с цветомда
Доп. функционалбольшой выбор шаблонов
Язык запросовмножество языков, включая русский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
большое количество шаблонов, интуитивно понятный интерфейс
Минусы
некоторые продвинутые функции недоступны в бесплатной версии

3. DeepBrain

Платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Специализируется на автоматическом создании контента для обучения и маркетинга.

Характеристики

Удаление объектанет
Улучшение качества видеода
Работа с цветомда
Доп. функционалспециализация на обучающем контенте
Язык запросовмножество языков, включая русский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
фокус на образовательном и маркетинговом видеоконтенте
Минусы
ограниченный функционал в бесплатной версии

4. Runway

Инструмент для творческих профессионалов. Предлагает мощные возможности машинного обучения для редактирования видео и создания визуальных эффектов.

Ссылкаhttps://runwayml.com/

Характеристики

Удаление объектада
Улучшение качества видеода
Работа с цветомда
Доп. функционалмашинное обучение для визуальных эффектов
Язык запросованглийский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
продвинутые возможности машинного обучения, широкий спектр инструментов
Минусы
сложность использования для новичков

5. Sora

Платформа для создания и редактирования видео. Использует искусственный интеллект для упрощения процесса создания видео и его адаптации под различные платформы.

Характеристики

Удаление объектанет
Улучшение качества видеода
Работа с цветомда
Доп. функционаладаптация под различные платформы
Язык запросовмножество языков, включая русский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
автоматизация процесса создания видео, адаптация под различные форматы
Минусы
ограниченные возможности редактирования в бесплатной версии

Рейтинг топ-5 лучших нейросетей для работы со звуком и голосом

Для создания роликов нужен не только видеоряд, но и звук. С этим помогут технологии синтеза речи и аудиоэффектов, а также редакторы звука со встроенными ИИ-технологиями. Они помогут с генерацией голоса, а также с его обработкой.

1. WaveNet

Технология синтеза речи, разработанная Google DeepMind. Обеспечивает естественное звучание сгенерированного голоса и высокое качество звука в целом. Для речи также можно подобрать фоновую музыку без авторских прав.

Характеристики

Качество голосавысокое
Доп. функционал
музыкальное сопровождение, эмоциональная окраска речи
Язык запросовмножество языков, включая русский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
естественность звучания, широкий выбор голосов
Минусы
ограниченный доступ к некоторым функциям без подписки

2. DeepVoice

Система синтеза речи, которая может генерировать речь, почти неотличимую от человеческой. Также есть возможность настройки голоса под конкретные нужды.

Ссылкаhttps://deepvoice.ru/

Характеристики

Качество голосавысокое
Доп. функционал
настройка голоса
Язык запросовмножество языков, включая русский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
гибкость настройки голоса, высокое качество синтеза
Минусы
необходимость технических знаний для настройки голоса

3. Krisp

Приложение для шумоподавления, которое использует нейросети для фильтрации фонового шума в реальном времени во время звонков и записи аудио.

Ссылкаhttps://krisp.ai/

Характеристики

Качество шумоподавления
высокое
Язык интрефейсаанглийский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
эффективное шумоподавление, улучшение качества звонков
Минусы
ограниченный функционал в бесплатной версии

4. Adobe Enhance Speech

Функция в Adobe Audition, которая позволяет улучшать качество голосовых записей, удаляя шумы и повышая четкость речи. Также существует в виде отдельного сервиса.

Характеристики

Качество голосаулучшенное
Доп. функционал
удаление шумов, улучшение четкости речи
Язык запросованглийский
Ограничениянекоторые функции доступны только в платной версии
Регистрациятолько в приложении

Плюсы и минусы

Плюсы
профессиональное улучшение звука, интеграция в Adobe Creative Cloud
Минусы
требуется подписка для полного доступа к функциям

5. Auphonic

Автоматизированный сервис для обработки аудио, который использует алгоритмы машинного обучения для улучшения качества звука в подкастах, интервью и других аудиозаписях.

Ссылкаhttps://auphonic.com/

Характеристики

Качество голосавысокое
Доп. функционал
уровень громкости, балансировка звука, шумоподавление
Язык запросованглийский
Ограничениябесплатные часы обработки ограничены
Регистрациятребуется

Плюсы и минусы

Плюсы
автоматическая обработка аудио, улучшение качества звука
Минусы
ограниченное количество бесплатной обработки аудио

Как правильно составить запрос нейросети для создания контента

Руки на клавиатуре ноутбука, сверху логотип нейросети
Источник: Search Engine Journal

Чтобы правильно составить запрос для создания контента с помощью нейросети, важно быть как можно более конкретным и детальным в описании того, что вы хотите получить. Вот несколько советов:

  1. Определите цель. Четко укажите, какой тип контента вам нужен: например, изображение, текст или музыка.
  2. Укажите стиль. Если это применимо, опишите стиль или тему. Например, реалистичный, абстрактный, оптимистичный, научный и т. д.
  3. Добавьте детали. Чем больше деталей вы предоставите, тем точнее будет результат. Укажите преобладающий цвет или используемую палитру, а также возможно форму или настроение произведения, опишите персонажей.
  4. Используйте референсы. Если у вас есть примеры того, что вам нравится, укажите их для лучшего понимания вашего запроса.
  5. Ограничения и предпочтения. Не забудьте указать любые ограничения или предпочтения, которые у вас есть относительно конечного продукта. Они сделают результат более предсказуемым.
  6. Итеративный подход. Не стесняйтесь просить нейросеть доработать контент. Вы можете уточнить или изменить свои инструкции в следующем сообщении, чтобы получить желаемый результат.

Сформулировав запрос с учетом этих аспектов, вы повысите вероятность получения желаемого результата от нейросети.

Лучшие промты для нейросетей

Вопросы и ответы

В последнем разделе даем ответы на часто задаваемые читателями вопросы, которые касаются темы нейросетей и редакторов на базе ИИ.

Что не умеют генерировать нейросети?

Нейросети не могут создавать контент, который нарушает авторские права, содержит личную информацию без согласия субъекта или противоречит этическим нормам.

Как можно зарабатывать на создании контента нейросетью?

Вы можете использовать нейросети для создания уникального контента для блогов, социальных сетей, маркетинговых материалов и других целей, которые могут приносить доход.

Можно ли использовать видео, фото и тексты, созданные нейросетью, в коммерческих целях?

Да, если контент не нарушает авторские права и соответствует лицензионному соглашению сервиса, который вы использовали для его создания.